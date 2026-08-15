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Осимен наруши мълчанието относно слуховете за трансфер в Арсенал

  • 15 авг 2026 | 12:11
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Осимен наруши мълчанието относно слуховете за трансфер в Арсенал

Нападателят на Галатасарасай Виктор Осимен даде кратък коментар относно появилите се слухове в последните ден или два за евентуален негов трансфер в Арсенал. Нигерийското острие бе многократно свързван с преминаване в Челси, а в последно време и с Тотнъм, но сега на преден план е излязал тима на "артилеристите", твърдят на Острова. Макар да не изключи напускане на Галатасарай, той подчерта, че е изцяло съсредоточен върху предсезонната подготовка. Смята се, че Арсенал обмисля оферта за нападателя, оценяван на 58 милиона паунда.

Бомба на Острова! Осимен може да пристигне в Арсенал
Бомба на Острова! Осимен може да пристигне в Арсенал

„Винаги има слухове по време на трансферния сезон. Аз ще се погрижа за моята работа. Фокусиран съм върху задълженията си, а след това ще видим и ще мислим по-нататък“, заяви той.

Суперкомпютър: Арсенал ще защити титлата си
Суперкомпютър: Арсенал ще защити титлата си

В петък вечер Осимен се отличи с две попадения, но неговият Галатасарай стартира сезона в Турция с грешна стъпка, завършвайки само 2:2 срещу един от новаците Чорум. През 2023 г. Осимен не скри амбицията си един ден да играе във Висшата лига, по времето, когато беше в зашеметяваща форма за Наполи по пътя им към титлата в Серия А.

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Снимки: Imago

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