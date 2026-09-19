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Сандро Мацола си отиде от този свят

  • 19 сеп 2026 | 13:15
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Сандро Мацола си отиде от този свят

Ръководството на Интер съобщи, че легендата Сандро Мацола е починал на 83-годишна възраст. Мацола посвети на Интер цялата си професионална кариера. Причината за смъртта му не е уточнена. Мацола остава една от емблематичните фигури в историята на Интер и италианския футбол.

С екипа на "нерадзурите“ той печели два пъти Европейската купа, предшественика на днешната Шампионска лига, както и два пъти Междуконтиненталната купа. В богатата му клубна кариера личат и четири шампионски титли на Италия, като Мацола прекарва целия си път като футболист в Интер. Големи успехи постига и с националния отбор на Италия. Мацола е част от състава, който през 1968 година става европейски шампион. За "Скуадра адзура“ халфът записва общо 70 мача и 22 гола. Участва на три световни първенства, а през 1970 година достига до финала на Мондиала, където Италия завършва със сребърните медали.

Сандро Мацола оставя след себе си кариера, свързана изцяло с Интер на клубно ниво и белязана от успехи както с "нерадзурите“, така и с националния отбор на Италия.

Той е син на Валентино Мацола, капитана на великия отбор на Торино, известен като „Гранде Торино“. Валентино загива при самолетната катастрофа на Суперга през 1949 г., когато Сандро е едва на шест години. Една от най-известните истории в италианския футбол от 60-те и 70-те години е съперничеството между Мацола и Джани Ривера. Джани Ривера беше звездата на Милан, докато Мацола беше лицето на Интер. И двамата бяха атакуващи футболисти с огромна техника, но представляваха различни футболни философии.

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