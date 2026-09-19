Доскорошният селекционер на Мексико ще поеме Валенсия

От Валенсия са постигнали устно споразумение с Хавиер Агире, който ще поеме отбора през следващата седмица, съобщават испанските медии.

Остават да бъдат уточнени само някои детайли преди мексиканският специалист да сложи подписа си най-вероятно за договор само до края на този сезон, но с опцията за още една година. Както е известно, Валенсия се раздели със своя наставник Карлос Корберан, тъй като стартира сезона с едно равенство и четири загуби в първите пет кръга в Ла Лига. След това временният наставник Оскар Санчес изведе тима до успех с 1:0 като гост на Алавес. Така “прилепите” са предпоследни в класирането с едва 4 точки преди утрешното си домакинство на Реал Сосиедад.

🚨🤯 BREAKING: Javier Aguirre is on the verge of becoming the new head coach of VALENCIA.



The Mexican manager wants to return to Spain and has a verbal agreement with the LaLiga club.



Via @MatteMoretto 🇪🇸✍🏼 pic.twitter.com/3wNDU3DDfE — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 18, 2026

През последните две години Агире водеше националния отбор на Мексико, с който достигна 1/8-финал на Мондиал 2026, на който страната беше съдомакин. След края на Световно първенство той напусна своя пост и беше заменен от Рафаел Маркес, както беше планирано още преди началото на турнира. 67-годишният наставник има богат опит в Ла Лига, където е водил шест различни отбора: Осасуна, Атлетико Мадрид, Сарагоса, Еспаньол, Леганес и Майорка.

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Снимки: Gettyimages