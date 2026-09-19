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  3. Хендерсън се изпокара със съотборниците си при загубата на Челси

Хендерсън се изпокара със съотборниците си при загубата на Челси

  • 19 сеп 2026 | 14:40
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Двама от най-опитните играчи на Челси - Джордан Хендерсън и Емилиано Мартинес бяха хванати от телевизионните камери в сериозен спор по време на поражението от Брентфорд в петък вечер. Разгорещената дискусия бе проведена след първото попадение на “пчеличките”, дошло след корнер и бе дело на Джейдън Антъни в 61-ата минута.

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Хендерсън бе видимо недоволен от липсата на реакция от стража, който остана малко пред голлинията и не се опита да пресече центрирането на задна греда, където то бе засечено от Антъни. Малко след това Джордан Хендерсън бе забелязан да разменя по-остри реплики и с друго ново попълнение - Максенс Лакроа. В крайна сметка Челси загуби от Брентфорд с 3:0, което бе второ поражение за тима на Чаби Алонсо в Премиър лийг от началото на сезона.

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Снимки: Gettyimages

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