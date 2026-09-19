Лапорта пак нападна Реал Мадрид: Когато имат проблем, им преквалифицират един терен и готово

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отново се заяде с големия съперник Реал Мадрид. Това се случи още на петата минута от речта му по време на течащото днес Общо събрание на членовете на клуба за 2026 г.

“Клуб с величието на Барса винаги има големи предизвикателства - започна босът на шампионите. - Винаги искаме да бъдем по-добри, няма място за самодоволство. Историята го изисква от нас. Трябва да продължим този процес на растеж. Трябва да бъдем смели, креативни и иновативни. Знаем, че се борим срещу съперници, които са инвестиционни фондове, клубове-държави… Нашите противници, когато имат проблем, им преквалифицират един терен и готово“.

Това е индиректна критика към Реал относно скорошното решение на Столичната община на Мадрид да одобри промяната на предназначението на 448 000 квадратни метра земя в спортния комплекс на Реал Мадрид във Валдебебас, което ще позволи нови доходоносни дейности.

В същото време Лапорта изрази задоволство от спортната форма на тима на Ханзи Флик: „Феновете на Барса изпитват оптимизъм, защото клубът се движи в правилната посока. Като президент споделям това състояние на колективна радост, но също така трябва да предам, че е време да подновим отговорностите и ангажиментите си. Решенията, които вземаме днес, са от основно значение за финансовата и институционална стабилност, за да бъде проектът дълготраен“.

Принуден да прокара увеличение на финансирането за „Еспай Барса“ с 300 милиона евро, за да завърши строежа и да гарантира приходи възможно най-бързо, президентът се спря, за да даде обяснения относно „Спотифай Камп Ноу“. „Това ще бъде безпрецедентен източник на приходи. Възникнаха обстоятелства, които забавиха строителните работи, а това доведе до увеличение на разходите. Бяха предвидени 800 интервенции на трибуната, но извършихме много повече. Военните конфликти като войната в Украйна ни причиниха свръхразходи за материали и забавяния. Тристата милиона ще послужат за окончателното завършване на „Камп Ноу“ и за ускоряване на приходите, които ще достигнат 1,4 милиарда през 2030 г.“.

Въпреки необходимостта от допълнително финансиране за стадиона, президентът на Барса настоя, че икономическата реалност на клуба е стабилна: „Влязохме във фаза на консолидация след възстановяването и продължихме растежа на приходите. Имаме исторически рекорди по спонсорство. Положителен оперативен резултат е постигнат за трета поредна година, въпреки че трябваше да играем на три различни стадиона („Йохан Кройф“, „Монтжуик“ и „Спотифай Камп Ноу“). Тези обстоятелства ни донесоха по-малко приходи, но завръщането на „Камп Ноу“ ни осигури рекордни постъпления и възможност да обърнем тази ситуация. Искам да подчертая колко е важно да завършим стадиона“.

Освен това той посочи, че „задлъжнялостта застрашава факта, че клубът е на своите членове. Клубът ще успее да изплати дълга по устойчив начин благодарение на приходите, които ще генерираме. Списание „Форбс“ оценява Барса на 7,5 милиарда евро. Трябва да се гордеем с потенциала на нашия клуб“.

Накрая, по-спокоен, отколкото се очакваше след първоначалното си послание към Мадрид, Лапорта говори за идеология: „Ние сме каталунски клуб, отворен към света и ангажиран с устойчивостта и разнообразието. Ние сме клуб, който има фондация, поставяща солидарността в услуга на всички. Този Барса е отдаден на свободата, на Каталуния и на нашия език. Барса е ангажирана институция, която приема разнообразието на милиони фенове с калейдоскопични възгледи. Барса е институция, която прегръща свободата и това е тясно свързано с нашата социална сила и силата на нашата емблема“. И както се очакваше, той завърши с думите: „Да живее Барса и да живее Каталуния!“.

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