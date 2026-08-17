Мареска: Загубата за "Къмюнити Шийлд" няма да промени трансферните ни планове

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска заяви, че поражението на неговия отбор от Арсенал в мача за „Къмюнити Шийлд“ няма да промени трансферните планове на клуба това лято. Италианецът регистрира тежък дебют начело на Сити, след като тимът му беше разгромен с 0:3 на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Рикардо Калафиори откри резултата още в 24-ата секунда, а Кай Хавертц удвои преднината на Арсенал през първото полувреме. Мартин Йодегор на практика реши мача в 47-ата минута с добре реализиран гол.

Въпреки че рекордната покупка на клуба Елиът Андерсън започна като титуляр, Сити беше лесно надигран в средата на терена и изпитваше трудности да се справи с динамиката на Майлс Люис-Скели и Бруно Гимараеш.

„Гражданите“ бяха без Родри, който вероятно още днес ще стане футболист на Барселона.

Клубът проявява интерес към Енцо Фернандес от Челси и Аюб Буади от Лил за подсилване на халфовата си линия, а Мареска смята, че резултатът от неделя не влияе на трансферната им дейност, като още преди срещата на "Етихад" са били наясно, че имат още работа на трансферния пазар.

„Още преди мача знаехме какво трябва да направим. Не е заради загубата, нито пък щяхме да мислим по различен начин, ако бяхме спечелили“, каза Мареска след двубоя.

„Наясно сме какво трябва да направим. И със сигурност, както казах, ще предприемем нещо, преди трансферният прозорец да затвори.“

Запитан конкретно за интереса към Буади, той отговори: „Той все още е играч на Лил, но всяко ново попълнение, всеки нов играч... е добре дошъл, защото започваме Висшата лига след седмица. И ако започнат да работят с нас възможно най-скоро, ще е по-добре, защото ще могат да разберат начина, по който искаме да играем.“

Бившият мениджър на Челси пое поста това лято, след като Пеп Гуардиола напусна Сити след изключително успешно десетилетие. Въпреки че Мареска беше негов асистент в сезона на требъла на Сити през 2022-23 г. и е работил в академията на клуба, отборът се намира в преходен период.

Макар да изрази притеснение относно определени аспекти от представянето, Мареска предпочете да не се задълбочава твърде много.

„Като цяло, винаги съм притеснен, дори когато печелим мачове. Представете си сега, когато не спечелихме, но ние едва сега започваме. Това е само началото. Имаме много неща, които трябва да подобрим. Но отново, мисля, че имаше добра реакция след първия гол, който допуснахме. Сега ще се опитаме да се нулираме, да анализираме мача и от вторник да мислим за следващия двубой.“

Сити започва кампанията си във Висшата лига срещу Борнемут на 23 август, а играч, който може да има роля в нея, е Джак Грийлиш.

Английският национал се завърна в клуба това лято, след като прекара миналата година под наем в Евертън.

Той записа първия си мач за Сити от повече от година, след като влезе като резерва на мястото на Жереми Доку през второто полувреме.

„Джак влезе, когато губехме с 2:0. Мачът вече беше станал сложен. Но като цяло мисля, че Джак се справи добре“, каза Мареска.

„ Тези, които са тук, ще работят всеки ден. И ако заслужават, ще получават минути.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago