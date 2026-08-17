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Артета призова Премиър лийг за промяна на правилата

  • 17 авг 2026 | 10:30
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Артета призова Премиър лийг за промяна на правилата

Мениджърът на Арсенал Микел Артета призова Премиър лийг да промени правилата за резервните състезатели преди началото на новия сезон.

Испанският наставник е разочарован, че е трябвало да остави няколко играчи извън групата за вчерашния двубой за "Къмюнити Шийлд" срещу Манчестър Сити заради ограничения брой футболисти, които могат да бъдат на резервната скамейка.

Артета настоява Висшата лига да увеличи размера на групата за мачовете.

В момента в групата за всеки мач могат да бъдат включени 20 футболисти - 11 титуляри и девет резерви. Заради това ограничение мениджърът призна, че е оставил Габриел Мартинели, Габриел Жезус и Итън Нуанери извън състава. И тримата обаче са свързвани с изходящи трансфери, така че вероятно и това е бил съществен аргумент.

В изявление пред „Ти Ен Ти Спортс“ Артета заяви: „Наистина е тъжно, че не мога да разчитам на тях.“

Боря се с Висшата лига да разширят съставите и да включат повече играчи в групата. Те заслужават да бъдат там. Надявам се, че можем да променим това правило".

Подобна промяна би уеднаквила правилата във Висшата лига с тези в Шампионската лига, където мениджърите имат право да назоват по-голяма резервна скамейка.

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