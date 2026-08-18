Арсенал трябва да пребори забележителна тенденция след заявката срещу Манчестър Сити

Арсенал започна сезона си по идеален начин, спечелвайки „Къмюнити Шийлд“, но този трофей често е бил предвестник на разочароващи кампании. Сега шампионите на Висшата лига се стремят да сложат край на тази тенденция. Ако Арсенал иска да спечели Висшата лига, ще трябва да прекъсне една негативна серия, свързана с „Къмюнити Шийлд“, която датира още от 2018 г.

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През последните седем сезона спечелването на мача за откриване на кампанията е слагало край на надеждите за титла на отборите. Ливърпул, Манчестър Сити и самите „артилеристи“ са вдигали трофея, преди да се провалят в битката за първото място, а някои от тях дори не са били близо до нея. В някои случаи спечелването на „Къмюнити Шийлд“ и последвалият неуспех във Висшата лига не са били изненада. Лестър Сити го спечели през 2021 г. след триумфа си за ФА Къп, както и Кристъл Палас, но нито един от двата отбора не беше смятан за претендент за титлата.

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През 2018 г. Сити победи Челси с 2:0, след като стана единственият отбор, регистрирал 100 точки във Висшата лига. Победата им над „сините“ постави началото на сезон, в който те станаха единственият тим в английската история, спечелил домашния требъл. Оттогава Гуардиола спечели „Къмюнити Шийлд“ два пъти – през 2019 г., преди да завърши втори след неудържимия Ливърпул, и отново през 2024 г., когато отборът му стигна едва до третото място след сериозен срив в средата на сезона.

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Самият Арсенал под ръководството на Микел Артета спечели „Къмюнити Шийлд“ след дузпи през 2020 г., но успя да завърши едва на осмо място, губейки осем от първите си 14 мача и пропадайки до 15-а позиция по Коледа. Ливърпул вдигна трофея през 2022 г. след спечелването на ФА Къп и Купата на лигата, но яркият старт на Юрген Клоп завърши с пропускане на Шампионската лига, тъй като „червените“ финишираха пети.

Сезонът на Лестър след „Къмюнити Шийлд“ приключи с осмо място, а година по-късно те изпаднаха. Кристъл Палас завърши на 15-о място, като успехът им подхрани желанието на Оливер Гласнер за повече подкрепа, което в крайна сметка доведе до обявяването на напускането му само месеци по-късно.

Без победата на Сити през 2018 г. статистиката би била още по-стряскаща – те остават единственият победител в „Къмюнити Шийлд“ от 2010 г. насам, който е спечелил и титлата в същата година. Това е изумително нисък процент на успеваемост от едва 6,25%.

Победители в „Къмюнити Шийлд“ от 2019 г. насам



2019: Манчестър Сити



Крайно класиране във Висшата лига: 2-ро място



2020: Арсенал



Крайно класиране във Висшата лига: 8-о място



2021: Лестър Сити



Крайно класиране във Висшата лига: 8-о място



2022: Ливърпул



Крайно класиране във Висшата лига: 5-о място



2023: Арсенал



Крайно класиране във Висшата лига: 2-ро място



2024: Манчестър Сити



Крайно класиране във Висшата лига: 3-то място



2025: Кристъл Палас



Крайно класиране във Висшата лига: 15-о място

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Снимки: Gettyimages