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Треньорът на Монако: Много е трудно да се печели във Франция

  • 19 сеп 2026 | 13:49
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Треньорът на Монако: Много е трудно да се печели във Франция

Старши треньорът на Монако Филипе Луис говори за победата с 2:1 над Ланс в петия кръг от френското първенство. Както е известно, съставът от Княжеството ще гостува на ЦСКА на 15 октомври в среща от първия кръг на основната схема на Лига на конференциите.

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„Винаги се надявам да спечеля и винаги подготвям отбора за победа! Допуснахме няколко грешки през първото полувреме, но преди всичко създадохме много голови положения. Монако можеше лесно да отбележи повече. Но когато играеш срещу качествен отбор в Шампионската лига и не решаваш изхода на мача, се излагаш на риск от реакция. Ланс е отбор с много работа и добри играчи, които ни създадоха проблеми. Но чувствам, че моят отбор започва да се наслаждава на съвместната работа в трудни моменти и на това да действа като цяло! И повтарям: много е трудно да печелиш мачове във френското първенство и трябва да си търпелив, за да спечелиш. Трябваше да го направим, но за щастие успяхме да отбележим втория гол и да спечелим, така че съм много щастлив от тази победа.

Първо място в таблицата? Познавате ме: искам да остана скромен в тази ситуация, въпреки че съм доволен от резултатите ни в първите пет мача. Но пътят е все още много дълъг, това е маратон и ни очакват много предизвикателства през целия сезон. Така че, разбира се, е важно да се насладим на тази победа“, каза Луис на официалния уебсайт на клуба. Монако има 13 точки и се изкачи на първо място в Лига 1. Ланс е десети в класирането с четири пункта.

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Снимки: Imago

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