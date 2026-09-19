Симеоне: В дербито срещу Реал Мадрид е важно да си уверен в себе си

В неделя (17:15 часа) Атлетико Мадрид приема Реал Мадрид в първото за сезона градско дерби между двата тима от Ла Лига. На пресконференцията си наставникът на “дюшекчиите” Диего Симеоне засега редица теми. Ето какво заяви той:

Притеснението

Дербито е различно. Има огромно напрежение и вълнение заради съперничеството, заради конкурентността, която успяхме да възстановим през последните 15 години. Увереността е важна ценност в този мач.

Ключовите неща за спечелването на двубоя

Това са характеристиките на двата отбора. Те ще имат по-добър преход от нас, ще бъдат по-вертикални… Това са мощни и силни момчета, които играят по този начин. Ние трябва да разчетем срещата по най-добрия начин, така че когато загубим топката, съперникът да не може да се чувстват комфортно.

Жозе Моуриньо

Не ми идва да говоря за толкова години назад. Имам огромно уважение към Моуриньо. Възхищавам му се и той знае колко го ценя. Дано можем да се състезаваме по начина, по който сме го правили, когато сме се изправяли един срещу друг.

Хулиан Алварес

Той ще бъде с нас. Ще решим дали ще започне от началото, или ще влезе през второто полувреме.

Грималдо

Логично е адаптацията му да става постепенно. Той вече пое отговорност срещу Реал Сосиедад, изпълни дузпата, след това направи и асистенция… Трябва да му помогнем в дефанзивната част и той да увеличи усилията си, за да балансира атакуващия си талант с действията в защита. Ние трябва да му помогнем, а той да помогне на нас.

За новите футболисти като цяло

Не съм човек, който дава съвети. Нормално е новите да изпитват напрежение. Заради вълнението, което подобен мач поражда, е нужно и спокойствие. Футболът е спокойствие. Момчетата имат талант. Има една дума, която определя всичко: увереност.

Адемола Луукман

Той е с профил на футболист, с какъвто не разполагахме преди привличането му. Той е най-разбиващият играч в ситуациите един на един и имаме нужда от това. Атакуващият му потенциал ни помогна много, откакто пристигна. Началото му на този сезон не е такова, каквото бих искал, но той ще се докаже, защото притежава различни качества.

Израстването на Атлетико

То ни дава възможност да имаме конкуренция в средата на терена с Коке, Хюлманд, Кардосо… Всеки от тях има различни характеристики. Надявам се да направим правилния избор.

Мадрид

Градът изживява невероятна седмица. Бях на Формула 1. Ходих и на Шакира. Сега предстои дерби. Мадрид расте. Има страхотна енергия.

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