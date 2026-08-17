Ивайло Петров - Пифа: В ЦСКА все още няма лидер, хегемонията на Лудогорец окончателно приключи

В студио "Дерби" бившият вратар Ивайло Петров - Пифа анализира актуалното състояние на българския футбол, ЦСКА, ролята на феновете и необходимостта от силна организация в клубовете. Запитан за натиска върху треньорите и грешките в мачовете, той подчерта, че самокритиката е ключова.

"Янев сам го каза, че той единствено сам си анализира грешките. Ние отвън като фенове можем да коментираме каквото си искаме, но дали той, дали някой друг треньор, той знае какъв е проблемът. Петров допълни, че напрежението на Балканите е огромно: „Знаем много добре тука в България - не само България, видяхме и Цървена звезда какво стана... виждаме в Турция — феновете искат победи. Това е съвсем нормално. Феновете искат всеки мач, ако може, да се бие с 5:0."

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Петров коментира и предстоящите сблъсъци на българските тимове в Европа, като оцени шансовете им срещу гръцките съперници

"Колкото до мачовете на Левски и ЦСКА с АЕК и ОФИ Крит, моето мнение е, че 60 на 40 са процентите за българските отбори. Все още не започнало първенството в Гърция. Огромна е разликата да играеш контролни срещи и да влезеш в един такъв мач, отколкото да играеш през 2-3 дена мачове истински. Така че аз мисля, че предимството и при ЦСКА, и при Левски е в тези мачове с гръцките отбори."

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На въпрос относно доминацията на шампиона от Разград, Петров бе категоричен, че ставаме свидетели на промяна в статуквото:

"За мен мисля, че свърши. Не е временно, мисля, че свърши. Защото, пак казвам, в момента и Левски, и ЦСКА имат много стабилни собственици. Нещата вече там достаточно сериозно са тръгнали и аз не мисля, че Лудогорец вече от тук натам ще доминира където и да било."

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Засягайки темата за спортната психология и липсата на изразени фигури на терена, Петров посочи с пръст един от основните дефицити в българските тимове.

"В ЦСКА няма лидер. Все още няма лидер. В момента лидер мога да кажа, че изпъква единствено грузинецът Лаша Двали в ЦСКА 1948. Той изпъква в момента в българското първенство като лидер и се личи на мачовете много ясно. Такъв човек в българското първенство, като него друг аз не виждам", завурши Пифа.

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