Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Валентин Илиев: Каталин Иту се представи изключително добре

Валентин Илиев: Каталин Иту се представи изключително добре

  • 16 авг 2026 | 23:34
  • 622
  • 0

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори пред медиите след разгромния успех на "червените" с 5:0 срещу Ботев (Враца) в двубой от петия кръг на efbet Лига.

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

"На никой не му харесва да получи червен картон, но мисля, че Каталин Иту се представи изключително добре в мача и не само той - като цяло целият отбор показа едно сериозно отношение още от първата минута и резулатът не е случаен. Две асистенции говорят сами по себе си, а и не само те - отношението му в мача беше изключително добро и професионално. Той е един страхотен футболист, неслучайно е в нашия отбор. Освен това е изключителен характер и професионалист, за което не само аз, а всички ние се радваме.

Силно се надявам всеки един мач да бъдем подкепяни колкото се може повече, защото феновете на ЦСКА са изключително важна част за нашето представяне на терена, така че апелирам и се надявам, че както в Европа, така и в България ще бъдем всички заедно, за да се борим.

Мартино се чувства все по-добре и се надяваме, и вярваме, че в най-скоро време ще ни бъде на разположение. Всеки ден се чувства все по-добре, не е изключено и това, но все пак не съм доктор и най-важно е мнението на медицинския щаб. Няма да рискуваме на никой здравето. Нищо не е на всяка цена, особено, когато става въпрос за здраве. Той е изключително важен футболист за нас, така че здравето му е на първо място", заяви директорът на "червените".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Драматичен успех за Монтана

Драматичен успех за Монтана

  • 16 авг 2026 | 22:05
  • 1159
  • 0
Локомотив (ГО) излъга Спартак в Плевен

Локомотив (ГО) излъга Спартак в Плевен

  • 16 авг 2026 | 22:01
  • 1510
  • 2
Централен защитник донесе трите точки за Янтра в Добрич

Централен защитник донесе трите точки за Янтра в Добрич

  • 16 авг 2026 | 21:57
  • 1368
  • 10
Интересни резултати от днешния ден във Втора лига

Интересни резултати от днешния ден във Втора лига

  • 16 авг 2026 | 21:47
  • 24376
  • 9
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 12747
  • 32
Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

  • 16 авг 2026 | 21:27
  • 927
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

  • 16 авг 2026 | 23:13
  • 29956
  • 108
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

  • 16 авг 2026 | 20:54
  • 102969
  • 337
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 12747
  • 32
Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

  • 16 авг 2026 | 18:55
  • 47525
  • 98
Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

  • 16 авг 2026 | 23:40
  • 12165
  • 7
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 31073
  • 38