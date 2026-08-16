Валентин Илиев: Каталин Иту се представи изключително добре

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори пред медиите след разгромния успех на "червените" с 5:0 срещу Ботев (Враца) в двубой от петия кръг на efbet Лига.

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

"На никой не му харесва да получи червен картон, но мисля, че Каталин Иту се представи изключително добре в мача и не само той - като цяло целият отбор показа едно сериозно отношение още от първата минута и резулатът не е случаен. Две асистенции говорят сами по себе си, а и не само те - отношението му в мача беше изключително добро и професионално. Той е един страхотен футболист, неслучайно е в нашия отбор. Освен това е изключителен характер и професионалист, за което не само аз, а всички ние се радваме.



Силно се надявам всеки един мач да бъдем подкепяни колкото се може повече, защото феновете на ЦСКА са изключително важна част за нашето представяне на терена, така че апелирам и се надявам, че както в Европа, така и в България ще бъдем всички заедно, за да се борим.



Мартино се чувства все по-добре и се надяваме, и вярваме, че в най-скоро време ще ни бъде на разположение. Всеки ден се чувства все по-добре, не е изключено и това, но все пак не съм доктор и най-важно е мнението на медицинския щаб. Няма да рискуваме на никой здравето. Нищо не е на всяка цена, особено, когато става въпрос за здраве. Той е изключително важен футболист за нас, така че здравето му е на първо място", заяви директорът на "червените".

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