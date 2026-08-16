Симов: Допуснахме много елементарни грешки

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след изключително тежкото поражение с 0:5 от ЦСКА в двубой от efbet Лига.



не използва кадровите проблеми в състава си като оправдание за поражението от ЦСКА с 0:5.

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"Трудно е за обяснение след такава загуба. Допуснахме много елементарни грешки. Позволихме на ЦСКА да създаде доста положения. Доста груби индивидуални грешки, но все пак, като виждаме и състава, с който разполагаме и играхме днес, очакваше се да има такива неща. Лошото е, че когато останахме с човек повече през второто полувреме трябваше да бъдем малко по-търпеливи, да не избързваме, но такива епизодични ситуации, които ни довеждат до трети, четвърти гол и малко или много и самочувствието на футболистите пада.



Виждате, че е много трудно. Преди мача отпада футболист поради вирусно заболяване. Друг футболист не може да вземе участие, принудителна смяна също направихме. Трудно е, но се справихме. Не може да използваме оправдания. Имахме 11 човека да започнем мача, така че не е проблем", заяви Симов.

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Снимки: Борислав Трошев