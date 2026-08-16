Цварц: Свършихме добра работа!

Централният нападател на ЦСКА Жоел Цварц говори след разгромния успех с 5:0 над Ботев (Враца) в двубой от 5-ия кръг на efbet Лига.

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"Смятам, че стартирахме много спокойно. Свършихме добра работа като отбор. Имахме владението през първата част, играхме добре, вкарахме два гола, това ни даде самочувствие. Мисля, че правим добра работа, играем много двубои от началото на сезона. Растем като отбор заедно. Изиграхме толкова мачове за кратък период", заяви нападателят на "червените".

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Снимки: Борислав Трошев