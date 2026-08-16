Ейми Хънт с четвърта европейска титла в Бирмингам след рекордно бягане на смесената щафета 4 по 100 м

Ейми Хънт изведе смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра до златните отличия на Европейското първенство в Бирмингам и извоюва своята четвърта титла на родна земя. “Златният” квартет на домакините Джеремая Азу, Дина Ашър-Смит, Зарнел Хюз и Ейми Хънт стигна до победа във финала на смесената щафета с нов европейски рекорд от 39.97 сек.

Постижението на Хънт бележи най-голямото индивидуално представяне на атлетка на европейско първенство. Тя стана първата състезателка в историята с четири златни медала от един континентален форум и изпреварва иконата на Холандия Фани Бланкерс-Коен, която спечели три златни и един сребърен медал през 1950 г.

Ашър-Смит пък се превърна в най-декорираната европейска атлетка, след като извоюва своя осми златен европейски медал на открито от общо 11-то отличие от тези шампионати.

Сребърните медали спечелиха германските спринтьори с 40.11 сек, а бронзовите отличия заслужиха испанците с 40.42 сек.

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Снимки: Gettyimages