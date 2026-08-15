Ал-Насър започна силно сезона, макар и в отсъствието на Роналдо

В двубой от откриващия първи кръг на саудитската Про лига, тимът на Ал-Насър победи Ал Фатех с класическото 3:0, благодарение на попаденията на Анжело (37), Жоао Феликс (40) и Саму Коща (73). Голямата звезда на домакините Кристиано Роналдо пропусна срещата и изгледа триумфа от трибуните, тъй като получи почивка от треньорския щаб след сватбата си с Джорджина Родригес в началото на седмицата. Това обаче не попречи на съотборниците му да изиграят силен мач и да запишат класически успех и първи три точки.

Резултатът бе открит в 37-ата минута, когато Саад Ал-Наджи центрира отлично от левия фланг, намирайки напълно непокрития Анжело в наказателното поле, който с красив изстрел от воле отбеляза за 1:0.

🚨⚽ 𝗚𝗢𝗔𝗟: ANGELO GABRIEL OPENS THE SCORE FOR NASSR! 🇸🇦🔥



Al-Nassr [1-0] Al-Fateh pic.twitter.com/DC5zCz17wM — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 15, 2026

Само три минути по-късно, в 40-ата, Жоао Феликс удвои преднината след впечатляващо индивидуално изпълнение. Португалецът навърза няколко защитници с дрибъл в пеналта и от малък ъгъл успя ефектно да забие топката точно под напречната греда.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! JOÃO FÉLIX 🇵🇹 VALIDE LUI AUSSI SA RENTRÉE AVEC UN BANGER 💎



CE JOUEUR EST COMPLÈTEMENT FOU 😭



40’ | Al Nassr 2 - 0 Al Fateh https://t.co/eQZwOO5850 pic.twitter.com/fF3HKJc13l — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 15, 2026

Крайното 3:0 бе оформено в 73-ата минута. След центриране в наказателното поле, Абдулах Ал-Хамдан отклони топката за Саму Коща, който с прецизен удар от движение я прати неспасяемо в мрежата.

🟡🔵 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳



⏰ 74’ AL NASSR 3 x 0 AL FATEH

⚽️ Samu Costa

🅰️ Al Hamdan



Boa jogada do Ângelo pela esquerda, Al Hamdan tenta o domínio e acaba virando uma assistência para o estreante da noite. pic.twitter.com/sSco14wohD — Central do Arabão (@centraldoarabao) August 15, 2026

С този убедителен успех Ал-Насър стартира защитата на титлата си по най-добрия възможен начин и записа първи 3 точки в актива си.

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