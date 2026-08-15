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Ал-Насър започна силно сезона, макар и в отсъствието на Роналдо

  • 15 авг 2026 | 23:11
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Ал-Насър започна силно сезона, макар и в отсъствието на Роналдо

В двубой от откриващия първи кръг на саудитската Про лига, тимът на Ал-Насър победи Ал Фатех с класическото 3:0, благодарение на попаденията на Анжело (37), Жоао Феликс (40) и Саму Коща (73). Голямата звезда на домакините Кристиано Роналдо пропусна срещата и изгледа триумфа от трибуните, тъй като получи почивка от треньорския щаб след сватбата си с Джорджина Родригес в началото на седмицата. Това обаче не попречи на съотборниците му да изиграят силен мач и да запишат класически успех и първи три точки.

Резултатът бе открит в 37-ата минута, когато Саад Ал-Наджи центрира отлично от левия фланг, намирайки напълно непокрития Анжело в наказателното поле, който с красив изстрел от воле отбеляза за 1:0.

Само три минути по-късно, в 40-ата, Жоао Феликс удвои преднината след впечатляващо индивидуално изпълнение. Португалецът навърза няколко защитници с дрибъл в пеналта и от малък ъгъл успя ефектно да забие топката точно под напречната греда.

Крайното 3:0 бе оформено в 73-ата минута. След центриране в наказателното поле, Абдулах Ал-Хамдан отклони топката за Саму Коща, който с прецизен удар от движение я прати неспасяемо в мрежата.

С този убедителен успех Ал-Насър стартира защитата на титлата си по най-добрия възможен начин и записа първи 3 точки в актива си.

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