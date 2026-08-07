Роналдо и Джорджина се радват на лукс и скъпи бижута

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо и годеницата му Джорджина Родригес скоро ще си кажат „да“. Но преди сватбата те си подариха почивка на Майорка. Освен снимки от яхта в морето и кадри на огромен стек, те се похвалиха и с диамантени часовници и колекция от луксозни автомобили.

Особено внимание привлече снимка на ръцете на двамата партньори, публикувана от 32-годишната моделка. Ръцете са украсени не само с годежни пръстени, но и с часовници. Според Лазар Цебар, собственик на бижутерия „Елиза“ в Цюрих, става въпрос за наистина ексклузивни бижута.

„От едната страна виждаме модел „Одемар Пиге Роял Оук“ (37 мм) от чисто злато, носен от Джорджина. От другата страна снимката показва модел „Патек Филип“ от бяло злато в много ексклузивна изработка с диаманти багет и пълна паважна инкрустация“, разкри експертът по скъпи бижута, според когото тези часовници имат обща стойност от най-малко 900 хиляди евро.

Няколко дни по-късно Кристиано Роналдо се похвали със съдържанието на гаража си. В най-новата си публикация в Инстаграм с надпис „Моите играчки“, той позира до колекция от луксозни автомобили.

Гаражът му е витрина на изключително редки суперавтомобили. Сред изложените скъпоценности са например „Ферари Дейтона СП3“, „Ферари Монца СП1“ и „Бугати Вейрон Гранд Спорт Витес“.

През последните седмици погледите на феновете все повече се насочват и към очакваната им сватба. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са двойка от 2016 г. и се сгодиха през август 2025 г.

Въпреки че точната дата и място на церемонията все още не са обявени, според няколко източника те трябва да сключат брак още през уикенда на 8 и 9 август.

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