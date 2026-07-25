Клубът на Роналдо е имал сериозни финансови проблеми, които са към своя край

Шампионът на Саудитска Арабия Ал-Насър, за който играе световната футболна суперзвезда Кристиано Роналдо, получил сертификат за финансова компетентност. Това е ключова стъпка, която ще позволи на клуба да осъществи нови трансфери по време на настоящия летен прозорец, съобщава саудитският вестник „Ариядия".

Това е първа стъпка, която трябва да разреши финансовите неуредици, възникнали в клуба напоследък. Въпреки този сертификат обаче клубът все още е под ограничения, наложени от Комисията за финансов надзор в арабската страна. Рестрикциите се очаква да останат в сила до края на месеца. Ал-Насър очаква премахването на тези рестрикции, за да може да финализира процесите по привличане на нови играчи.

🚨 @ariyadhiah 🚨



Al Nassr has obtained the financial efficiency certificate that allows it to complete new signings during the ongoing summer transfer window.



The same sources explained that the restrictions imposed by the Financial Control Committee on the club in recent… pic.twitter.com/ong3sjm2xp — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) July 24, 2026

Това са добри новини за Анге Постекоглу, който наследи на поста Жорже Жезус след края на предходния сезон. Така след Роналдо и Жоао Феликс към клуба ще може да се присъедини още един португалски играч в лицето на национала Саму Коща. Трансферът на състезателя на „мореплавателите" в саудитския шампион вече е бил договорен, но заради финансовата неуредица на клубно ниво, нещата не са били финализирани. Халфът към момента все още е собственост на Майорка, който изпадна в края на сезон 2025/2026 от испанската елитна Ла Лига. Той би трябвало да дойде в гранда от Близкия Изток срещу сумата от 25 млн евро.

Получаването на сертификата отваря пътя пред ръководството на клуба да завърши преговорите за придобиване и на други нови футболисти, както и да поднови договорите на няколко играчи от шампионския състав. Въпреки това всяко действие зависи от окончателното одобрение на Комисията за финансов контрол, която е свързана със СПЛ на Саудитска Арабия.

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