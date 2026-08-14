С тотално обновена визия Роналдо най-сетне се завърна в Ал-Насър

Кристиано Роналдо отново е в Саудитска Арабия. Португалската мегазвезда се завърна в клубния си Ал-Насър и веднага предизвика фурор, но не само с присъствието си, а и с драстична промяна във външния си вид.

Нападателят, който вече е на 41 години, пристигна в тренировъчния център на саудитския шампион изрусен. Новината беше съобщена от самия клуб чрез публикация в социалните мрежи, която гласеше: „Вижте кой току-що пристигна в Ал-Насър“.

Промяната идва само два дни след като Роналдо сключи брак с дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес на частна церемония в Кашкайш, Португалия.

Завръщането на живата легенда на съвременния футбол се забави значително заради ангажиментите му с националния отбор на Португалия и последвалото възстановяване от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Поради тази причина той пропусна цялата предсезонна подготовка на своя тим.

Неговите сънародници, Жоао Феликс и новото попълнение Саму Коща, също отсъстваха от подготовката по същата причина, но се присъединиха към отбора няколко дни по-рано от Роналдо.

Първият официален двубой за Ал-Насър от новия сезон е насрочен за 15 август (събота), когато тимът посреща Ал-Фатех в мач от първия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Все още обаче остава загадка дали треньорският щаб ще пусне Роналдо в игра или ще му даде повече време за адаптация.

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