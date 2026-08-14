Артета: Мареска е толкова добър, колкото и Гуардиола

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се изказа ласкаво за Енцо Мареска преди неделния сблъсък срещу Манчестър Сити за “Къмюнити Шийлд”. Според него италианецът е толкова добър, колкото и Джосеп Гуаридола, когото преди това определи като най-добрият треньор в историята на футбола.

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Артета започна днешната си пресконференция с новините около състава преди неделния сблъсък:

“Сака, Райс и Субименди ще бъдат на разположение. Те ще тренират с нас днес и утре. Ако са в състоянието, в което очакваме да бъдат, ще вземат участие. Юриен Тимбер се развива добре. Той работи на терена и и увеличаваме натоварването му. Посоката е добра, но все още му трябват няколко седмица. Уилям Салиба, както знаем, е с по-дългосрочна контузия”, заяви Артета.

"Това е трофей, който можем да имаме, защото го спечелихме миналата година, като спечелихме впоследствие и Премиър лийг. Личи си колко са гладни играчите, което е добър знак. Харесва ми начинът, по който се завърнаха, повечето от тях по-рано, отколкото се очакваше. Наистина са във форма, направихме всички тестове. Всички изглеждат в страхотна форма.

В неделя трябва да видим най-добрата версия на Арсенал. Това е намерението. Най-доброто представяне, най-добрият начин да започнем сезона е като вдигнем първия трофей. Това е начинът, по който се подготвихме за сезона. В първия ден да бъдем на максималното си ниво.

Нямам думи да опиша това, което Гуардиола направи. Той е забележителен, уникален, най-добрият треньор в историята на футбола. Но Енцо е толкова добър, колкото него. Знам, защото го познавам добре. Той ще даде нещо различно на клуба.

Енцо притежава личността, характера и знанията, за да свърши невероятна работа там. Ето защо е избран. Можеха да изберат всеки, но избраха Енцо по правилните причини. Той демонстрира това на всяко ниво, не се съмнявам, че ще се справи чудесно”, добави мениджърът на лондончани.

Артета бе лаконичен по отношение на трансферите, които очаква до края на летния прозорец.

“Няма да говоря за отделни играчи. Амбицията на клуба е голяма. Искаме да подобрим и развием отбора. Определихме областите, които могат да бъдат подсилени”.

🚨🔴⚪️ Mikel Arteta on new signings: “The ambition of the club is big and we want to evolve the squad”.



“We have detected some areas where we can improve and we are trying to do that”. pic.twitter.com/w8yYSEYurS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

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Снимки: Gettyimages