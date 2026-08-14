Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Мареска е толкова добър, колкото и Гуардиола

Артета: Мареска е толкова добър, колкото и Гуардиола

  • 14 авг 2026 | 17:11
  • 500
  • 0
Артета: Мареска е толкова добър, колкото и Гуардиола

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се изказа ласкаво за Енцо Мареска преди неделния сблъсък срещу Манчестър Сити за “Къмюнити Шийлд”. Според него италианецът е толкова добър, колкото и Джосеп Гуаридола, когото преди това определи като най-добрият треньор в историята на футбола.

Мареска: Трансферният прозорец е отворен, така че всичко може да се случи, “Къмюнити Шийлд” не е приятелски мач
Мареска: Трансферният прозорец е отворен, така че всичко може да се случи, “Къмюнити Шийлд” не е приятелски мач

Артета започна днешната си пресконференция с новините около състава преди неделния сблъсък:

“Сака, Райс и Субименди ще бъдат на разположение. Те ще тренират с нас днес и утре. Ако са в състоянието, в което очакваме да бъдат, ще вземат участие. Юриен Тимбер се развива добре. Той работи на терена и и увеличаваме натоварването му. Посоката е добра, но все още му трябват няколко седмица. Уилям Салиба, както знаем, е с по-дългосрочна контузия”, заяви Артета.

"Това е трофей, който можем да имаме, защото го спечелихме миналата година, като спечелихме впоследствие и Премиър лийг. Личи си колко са гладни играчите, което е добър знак. Харесва ми начинът, по който се завърнаха, повечето от тях по-рано, отколкото се очакваше. Наистина са във форма, направихме всички тестове. Всички изглеждат в страхотна форма.

В неделя трябва да видим най-добрата версия на Арсенал. Това е намерението. Най-доброто представяне, най-добрият начин да започнем сезона е като вдигнем първия трофей. Това е начинът, по който се подготвихме за сезона. В първия ден да бъдем на максималното си ниво.

Нямам думи да опиша това, което Гуардиола направи. Той е забележителен, уникален, най-добрият треньор в историята на футбола. Но Енцо е толкова добър, колкото него. Знам, защото го познавам добре. Той ще даде нещо различно на клуба.

Енцо притежава личността, характера и знанията, за да свърши невероятна работа там. Ето защо е избран. Можеха да изберат всеки, но избраха Енцо по правилните причини. Той демонстрира това на всяко ниво, не се съмнявам, че ще се справи чудесно”, добави мениджърът на лондончани.

Артета бе лаконичен по отношение на трансферите, които очаква до края на летния прозорец.

“Няма да говоря за отделни играчи. Амбицията на клуба е голяма. Искаме да подобрим и развием отбора. Определихме областите, които могат да бъдат подсилени”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан отново намали цената на Леао

Милан отново намали цената на Леао

  • 14 авг 2026 | 16:52
  • 1293
  • 0
Гакпо се разбрал с Тотнъм, лондончани изпратили първата си оферта

Гакпо се разбрал с Тотнъм, лондончани изпратили първата си оферта

  • 14 авг 2026 | 16:17
  • 1523
  • 0
Барселона може да се пренасочи към “новия” Луис Суарес

Барселона може да се пренасочи към “новия” Луис Суарес

  • 14 авг 2026 | 16:06
  • 3393
  • 0
Кьолн отказа 50 милиона от Дортмунд за големия си талант

Кьолн отказа 50 милиона от Дортмунд за големия си талант

  • 14 авг 2026 | 15:35
  • 2396
  • 0
Влахович се сбогува с Ювентус с дълго и емоционално писмо

Влахович се сбогува с Ювентус с дълго и емоционално писмо

  • 14 авг 2026 | 15:25
  • 2722
  • 1
ПСЖ уреди и другата си офанзивна трансферна цел

ПСЖ уреди и другата си офанзивна трансферна цел

  • 14 авг 2026 | 15:12
  • 3583
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 31118
  • 138
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 23979
  • 18
Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

  • 14 авг 2026 | 12:17
  • 30586
  • 72
Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

  • 14 авг 2026 | 15:43
  • 8978
  • 36
11-те на Фратрия и Берое

11-те на Фратрия и Берое

  • 14 авг 2026 | 17:47
  • 395
  • 0
Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

  • 14 авг 2026 | 13:30
  • 8599
  • 4