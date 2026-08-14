Рома може да предложи на Милан размяна на играчи

Френският национал Кристофър Нкунку, който изненадващо попадна в трансферния списък на Милан, отново е предизвикал интереса на Рома.
Изненада: Милан обяви и Нкунку за продан
Римският клуб активно следи ситуацията с нападателя и може да предложи сделка за размяна, включваща талантливия аржентински плеймейкър Матиас Соуле, твърди Calciomercato. Около две седмици преди официалното затваряне на летния трансферен прозорец, старши треньорът Рубен Аморим е предал на ръководството актуализирания си списък с нежелани футболисти, а 28-годишният французин е част от него.
Рома има дългогодишен интерес към бившия нападател на Челси, а сега спортният директор Тони Д'Амико е подновил опитите да привлече Нкунку в тима.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google