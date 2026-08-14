Леао пропуска мача с Манчестър Юнайтед, трансферът му е под въпрос

Крилото на Милан Рафаел Леао ще пропусне предстоящата предсезонна контрола на своя отбор срещу Манчестър Юнайтед утре поради контузия. Съществуват и опасения, че това може да се отрази на евентуалната продажба на португалския национал това лято.

Според информация на „Гадзета дело Спорт“ Леао има мускулен проблем и не се очаква да вземе участие в предстоящата предсезонна проверка на Милан срещу Манчестър Юнайтед във Вроцлав, Полша. Мачът с "червените дяволи" ще бъде последната лятна контрола за Милан преди двубоя с Торино на 23 август, с който стартира сезон 2026-27 в Серия А. Според източника Леао е под въпрос и за сблъсъка с „биковете“.

Може би по-тревожно за Милан обаче е влиянието, което тази контузия може да окаже на трансферния пазар.

След края на сезон 2025-26 Леао на няколко пъти даде да се разбере, че според него е настъпил подходящият момент да напусне Милан след седем сезона на „Сан Сиро“. До раздяла обаче все още не се е стигнало, като към момента единственият конкретен интерес идва от Турция, а не от Премиър лийг или Ла Лига, както се надяваше самият играч.

„Гадзета дело Спорт“ твърди, че Галатасарай е проявил най-сериозен интерес към Леао, но дори турският гранд вече проучва алтернативни варианти и обсъжда потенциална сделка за Габриел Мартинели от Арсенал.

Италианското издание съобщава, че Галатасарай ще вземе окончателното си решение по въпроса в рамките на следващите седем до десет дни.

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