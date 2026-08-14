Нов изненадващ ход на Арсенал: шампионите започнаха преговори за Куанса

Арсенал е започнал преговори с Байер (Леверкузен) за евентуален трансфер на бранителя Джаръл Куанса, информира “Скай спортс”. Микел Арета иска да подсили отбора си с нов защитник заради контузията на Уилям Салиба и хроничните проблеми на Юриен Тимбер. Заради това се търси футблисти, който може да играе както в центъра, така и отдясно на отбраната. До момента “артилеристите” бяха свързвани с Езри Конса и Жул Кунде. Новата цел е бившият бранител на Ливърпул Куанса, който направи силен първи сезон в Германия, а през това лято записа и три мача за Англия на Световното първенство, като му се налагаше в тях да действа именно като десен бек.

Ливърпул разполага с опция да си върне Куанса през това лято, но тя е доста висока - за 70 милиона паунда. През следващото лято размерът на тази клауза пада на 52 милиона.

Иначе Байер купи преди година бранителя срещу 30 милиона паунда. Все още не е ясно дали сега ръководството на “аспирините” е обявило конкретна цена, срещу която би се разделило с 23-годишния футболист.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Arsenal are in talks with Bayer Leverkusen over a possible deal for Jarrell Quansah.



Leverkusen reportedly don't want to sell, and prising him away would take considerably more than the £30m they paid Liverpool for him last summer.



Another England… pic.twitter.com/aCFFiWYpHz — AFTV (@AFTVMedia) August 14, 2026

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