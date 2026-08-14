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Владимиров може да играе за Милан и срещу Юнайтед, Аморим се отказа от четирима

  • 14 авг 2026 | 18:50
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Владимиров може да играе за Милан и срещу Юнайтед, Аморим се отказа от четирима

Българският защитник Валери Владимиров е в състава на Милан за утрешната контрола с Манчестър Юнайтед в Полша според групата на “росонерите”, публикувана от MilanNews. Както е известно, 18-годишният талант игра като резерва във всички досегашни контроли на Милан, а именно ремитата със Селтик (2:2) и Интер (1:1), както и загубата от Челси (0:3).

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От друга страна, наставникът на тима Рубен Аморим се отказа от четирима играчи за контролата, тъй като на тях им се търсят нови отбори. Става въпрос за Давид Одогу, Фикайо Томори, Юсуф Фофана и Кристофър Нкунку. Други четирима футболисти също няма да са на разположение, но заради контузии. Това са Матео Габия, Рафаел Леао, Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес. Майк Менян и Адриен Рабио пък все още не са стартирали тренировки с тима, тъй като получиха по-голяма почивка след участието им на Мондиал 2026.

Приятелската среща между Милан и Манчестър Юнайтед е в събота със стартов час 17:45 българско време във Вроцлав.

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Снимки: Gettyimages

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