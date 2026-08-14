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Метростанция "Георги Аспарухов" вече работи

  • 14 авг 2026 | 13:57
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Метростанция "Георги Аспарухов" вече функционира. Тя е част от линия 3 на столичното метро и ще улесни пътуването на привържениците на "сините" до стадиона. Тази и още две нови местростанции ("Владимир Вазов" и "Бесарабия") бяха открити официално от кмета на София Васил Терзиев.

„Изключително сме радостни да изречем следните думи: Имаме си метро!

Днес в 12:00 часа бе открита третата линия на метрото. Новите метростанции са „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Това означава, че вече достъпът до нашия дом ще бъде още по-бърз и лесен.

ПФК "Левски" изразява своята благодарност на Столична община за работата, която бе свършена. Вярваме, че новата метростанция ще облекчи всички живущи в района, както и всички привърженици на "Левски", които посещават мачове на любимия тим.

Също така искаме да ви информираме, че в деня на мача с АЕК (18.08) столичното метро ще работи с удължено работно време – до 01:00 часа през нощта“, споделиха от Левски чрез публикация в социалните мрежи.

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