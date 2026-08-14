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АЕК обяви състава си за мачовете с Левски - всички нови попълнения са на линия

  • 14 авг 2026 | 18:28
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АЕК обяви състава, на който старши треньорът Марко Николич ще разчита в предстоящите сблъсъци с Левски от плейофния кръг на Шампионската лига. В подадената до УЕФА листа попаднаха всички нови летни попълнения на гръцкия шампион.

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Няколко футболисти обаче останаха извън сметките на сръбския специалист. Никлас Елиасон не беше картотекиран заради предстоящия си трансфер в бразилския Интернасионал, а Джеймс Пенрайс е близо до преминаване в Рейнджърс. Сред отсъстващите е и Милан Виталис, който няма право да участва срещу Левски, след като вече игра в европейските квалификации с екипа на Гьор ЕТО. Христос Алексиу също не намери място в състава за двата двубоя.

За сметка на това Николич ще може да разчита на Хаким Сахабо и на трите нови летни попълнения - Каан Кайринен, Ловро Майер и Олександър Зубков. Тяхното присъствие осигурява на наставника допълнителни възможности в средата на терена и в атакуващ план.

Сред избраниците е и българският защитник Мартин Георгиев, който ще има възможност да се изправи срещу роден отбор в един от най-важните европейски сблъсъци за АЕК през сезона.

Пълният състав на гръцкия шампион за мачовете с Левски:

Вратари: Томас Стракоша, Алберто Бриньоли, Мариос Баламотис;

Защитници: Лазарос Рота, Аролд Мукуди, Филипе Релваш, Домагой Вида, Мартин Георгиев, Хаким Сахабо, Спирос Христакопулос, Ставрос Пилиос;

Полузащитници: Петрос Манталос, Разван Марин, Мият Гачинович, Каан Кайринен, Димитрис Калоскамнис, Ловро Майер;

Нападатели: Дерек Кутеса, Абубакари Койта, Лука Йович, Зини, Барнабаш Варга, Олександър Зубков.

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