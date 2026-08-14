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ЦСКА пусна в продажба билети за двубоя с Ботев (Враца)

  • 14 авг 2026 | 16:13
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ЦСКА пусна официално в продажба билетите за двубоя с Ботев (Враца). Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (16 август) от 19:00 часа. От днес пропуските се продават само онлайн, а от утре вече ще бъдат налични и на касите на стадион “Васил Левски”.

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Армейци,

Емоциите от европейските битки още са силни, но само след 3 дни ни очаква ново предизвикателство – на домашна сцена. Нека подкрепим отново любимия ЦСКА!

Билетите за предстоящия домакински двубой от 5-ия кръг на Първа професионална лига срещу Ботев (Враца) вече са в продажба.

Срещата ще се играе на 16 август (неделя) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Днес (14 август) пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а от утре (15 август) и на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч.). В деня на мача (16 август) касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме. На 15 и 16 август билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Купи билет:

https://shorturl.at/Bleat

Пълна информация:

https://shorturl.at/U8WFj

САМО ЦСКА!

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