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Иту с емоционални думи на сбогуване с Локомотив (Пд)

  • 14 авг 2026 | 14:37
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Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив Каталин Иту отправи емоционални думи за сбогом с "черно-бялото" семейство, след като подписа договор с ЦСКА. Румънският халф използва профила си в Инстаграм, за да благодари на съотборници, треньори, медицински щаб, ръководството на клуба и естествено на феновете.

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту
Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

"Искам да започна с едно искрено БЛАГОДАРЯ на цялото семейство на Локомотив - моите съотборници, треньорския и медицински щаб, ръководството на клуба и всички, които бяха до мен.

Благодаря ви за доверието, което ми гласувахте, за уважението, което ми показахте, и за цялата подкрепа, която получих през цялото време тук.

Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител
Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител

Преживяхме много заедно. Борих се с цялото си сърце за този клуб и неговите цветове и това преживяване ми помогна да израсна не само като футболист, но и като личност. Оставям тук по-добра версия на себе си, носейки със себе си много спомени, които винаги ще ценя.

А към феновете на Локомотив, думите просто не са достатъчни, за да изразя какво означаваше вашата подкрепа за мен. Благодарение на вас никога не се чувствах сам. Вие винаги ме тласкахте да давам повече, да се боря по-усърдно и да ставам по-добър всеки ден. Надявам се, че чрез упоритата си работа и всеотдайност на терена успях да ви дам поне малка част от радостта, която вие ми дадохте.

Пожелавам на всички ви много здраве, щастие и още много красиви моменти заедно с Локомотив.

Изпращам ви голяма прегръдка и още веднъж ви благодаря за всичко!".

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