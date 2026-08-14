Халф на Интер пристигна за трансфера си в Лацио след напрегнатия ден

Халфът на Интер Давиде Фратези пристигна в Рим, за да премине медицинските си прегледи преди трансфера си в Лацио, както се вижда от клипове и снимки в социалните мрежи. Те са предвидени още за тази вечер.

Интер и Лацио спешно промениха сделката помежду си за италиански национал

Денят за Фратези започна с шокиращата информация, че първоначалната сделка между двата клуба беше блокирана от Серия "А". Причината беше невъзможността на Лацио да гарантира, че е способен да плати задължителната опция за закупуване, включена в наема на италианския национал. В крайна сметка, клубовете направиха няколко промени в споразумението, което във финалния си вид изглежда така: преотстъпване за 5 млн. евро с опция за закупуване в размер на 10 млн. и 50% от парите при следваща продажба на 26-годишния играч.

Davide Frattesi è arrivato a Roma! Il centrocampista sosterrà ora le visite mediche con la @OfficialSSLazio. @SkySport pic.twitter.com/4yhB74ndrQ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 14, 2026

Фратези прекара три години в Интер, който го купи от Сасуоло за около 31 млн. евро. През това време полузащитникът записа 122 мача с 15 гола и 12 асистенции за “нерадзурите”, с които спечели две титли в Серия А, една Купа на Италия и една суперкупа на страната. Освен това той има 34 двубоя с 8 попадения и 3 асистенции за “Скуадра адзура”.

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