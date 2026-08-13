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Може ли Интер да картотекира тримата английски национали?

  • 13 авг 2026 | 02:50
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Може ли Интер да картотекира тримата английски национали?

Интер вече си осигури подписа на Джон Стоунс, има сключена сделка за Джед Спенс на стойност 35 млм. евро с бонусите и работи усилено по привличането на Къртис Джоунс. Възниква обаче въпросът дали клубът може да регистрира трима английски национали предвид ограниченията след Брекзит?

Италианската футболна лига налага лимит върху броя на играчите извън Европейския съюз, които даден отбор може да притежава в състава си и да привлече в рамките на един сезон. След излизането на Великобритания от ЕС, на теория английските футболисти се третират по същия начин като тези, идващи от Южна Америка или Африка.

Въпреки това, според „Гадзета дело Спорт“, Интер няма да има проблеми с регистрацията на трима англичани в един и същи трансферен прозорец. Доскоро това би представлявало сериозна пречка, тъй като Обединеното кралство напусна ЕС през януари 2021 г.

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Италианската футболна федерация създаде изключение специално за британските играчи от лятото на 2023 г., което позволяваше на всеки клуб от Серия "А" да привлече по един нов британец извън общата квота. След запълването на тази специална квота, клубовете трябваше да се придържат към стандартните правила за играчи извън ЕС.

Джон Стоунс вече е заел този „допълнителен“ слот, оставяйки две свободни места за футболисти извън съюза. Добрата новина за Интер е, че клубът все още не е запълнил другите си две квоти за играчи извън ЕС. Това позволява привличането както на крайния защитник на Тотнъм Спенс, така и на халфа на Ливърпул Джоунс.

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Александър Станкович, който се завърна от наем в Брюж, няма да заема място в квотата. Сръбският национал е роден в Милано и притежава словенски паспорт, което му позволява да бъде регистриран като играч от ЕС.

Съществуват и правила, ограничаващи играчи извън ЕС, освен ако не са участвали в поне два международни мача през последните 12 месеца. Това обаче също не представлява проблем нито за Спенс, нито за Джоунс.

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