Бразилец проваля свой уреден трансфер от Интер в Рома?

Въпреки че Интер и Рома се договориха за преминаването на халф-бека Луиш Енрике на “Олимпико”, самият играч може да провали своя трансфер в римския клуб, съобщава Матео Морето.
Интер е пред финализиране на сделки с Рома и Лацио
Двата клуба се споразумяха за сделка на обща стойност 30 млн. евро. Бразилецът обаче не е дал своето съгласие за присъединяването си към “вълците”, а освен това неговите финансови изисквания са непосилни за тях. 24-годишният играч пристигна в Интер през миналото лято за около 23 млн. евро, които бяха платени на Марсилия. В дебютната си кампания при “нерадзурите” той записа 46 мача с един гол и три асистенции, печелейки титлата в Серия А и Купата на Италия.
Междувременно, Джанлука Ди Марцио пише, че ако се стигне до негова продажба, италианският шампион ще привлече още един играч на десния фланг, след като вече си уреди Джед Спенс от Тотнъм. Освен Муса Диаби от Ал-Итихад и Николас Гонсалес от Ювентус, през последните часове на клуба е бил предложен и Малик Фофана от Лион.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google