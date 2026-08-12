Бразилец проваля свой уреден трансфер от Интер в Рома?

Въпреки че Интер и Рома се договориха за преминаването на халф-бека Луиш Енрике на “Олимпико”, самият играч може да провали своя трансфер в римския клуб, съобщава Матео Морето.

Интер е пред финализиране на сделки с Рома и Лацио

Двата клуба се споразумяха за сделка на обща стойност 30 млн. евро. Бразилецът обаче не е дал своето съгласие за присъединяването си към “вълците”, а освен това неговите финансови изисквания са непосилни за тях. 24-годишният играч пристигна в Интер през миналото лято за около 23 млн. евро, които бяха платени на Марсилия. В дебютната си кампания при “нерадзурите” той записа 46 мача с един гол и три асистенции, печелейки титлата в Серия А и Купата на Италия.

🚨 Luis Henrique’s move to Roma is not close to being completed despite the positive talks between the clubs.



❌ The Brazilian winger has not clearly and definitively agreed to a move to the Giallorossi, and the player’s current wage demands are beyond Roma’s reach.



👤… pic.twitter.com/zgcCP9rlY0 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) August 12, 2026

Междувременно, Джанлука Ди Марцио пише, че ако се стигне до негова продажба, италианският шампион ще привлече още един играч на десния фланг, след като вече си уреди Джед Спенс от Тотнъм. Освен Муса Диаби от Ал-Итихад и Николас Гонсалес от Ювентус, през последните часове на клуба е бил предложен и Малик Фофана от Лион.

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