Интер и Лацио спешно промениха сделката помежду си за италиански национал

На Интер и Лацио им се наложи извънредно да променят сделката помежду си относно преминаването на халфа Давиде Фратези при “орлите”, съобщават италианските медии.
Интер договори трансфери с Тотнъм и Лацио
Както е известно, двата клуба се бяха договорили за наем на италианския национал на стойност 1 млн. евро и условна задължителна опция за закупуване в размер на 14 млн. евро, а също така 50% от парите при следваща негова продажба. Заради лошото финансово състояние на Лацио обаче от Серия "А" не одобриха подобна сделка, като проблемът беше задължителното закупуване, при положение че римляните нямат пари в бюджета си, с които да го гарантират.
Така клубовете трябваше да се разберат за нова формулировка на трансфера. Въпреки това те бързо успяха да намерят решение, а именно преотстъпване на стойност 5 млн. евро и незадължителна опция за закупуване в размер на 10 млн. евро и бонуси, като 50-те процента от следващата продажба си остават.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google