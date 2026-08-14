Интер и Лацио спешно промениха сделката помежду си за италиански национал

На Интер и Лацио им се наложи извънредно да променят сделката помежду си относно преминаването на халфа Давиде Фратези при “орлите”, съобщават италианските медии.

Интер договори трансфери с Тотнъм и Лацио

Както е известно, двата клуба се бяха договорили за наем на италианския национал на стойност 1 млн. евро и условна задължителна опция за закупуване в размер на 14 млн. евро, а също така 50% от парите при следваща негова продажба. Заради лошото финансово състояние на Лацио обаче от Серия "А" не одобриха подобна сделка, като проблемът беше задължителното закупуване, при положение че римляните нямат пари в бюджета си, с които да го гарантират.

🚨🚨 BREAKING: Davide Frattesi to Lazio is SUSPENDED - the league has denied the transfer due to Lazio’s financial issues. 🇮🇹⏸️



[@SkySport via @DiMarzio] pic.twitter.com/CV74qTqeOi — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 14, 2026

Така клубовете трябваше да се разберат за нова формулировка на трансфера. Въпреки това те бързо успяха да намерят решение, а именно преотстъпване на стойност 5 млн. евро и незадължителна опция за закупуване в размер на 10 млн. евро и бонуси, като 50-те процента от следващата продажба си остават.

🚨🚨 JUST IN: The deal for Davide Frattesi has been UNLOCKED. It will be a paid loan of €5M, with the option to buy now at €10M. The sell-on clause of 50% remains. 🇮🇹✅



[@sportmediaset via @OAccomando91] pic.twitter.com/7prQLzVIrS — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 14, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google