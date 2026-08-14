Спенс вече е в Милано

След като в сряда следобед стана ясно, че от Интер са успели да постигнат споразумение за привличането на Джед Спенс, рано тази сутрин британецът бе забелязан да пристига в Милано, където ще премине през задължителните медицински прегледи и ще подпише контракта с шампионите в Серия А за миналия сезон.

⚫️🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Djed Spence has landed in Milano to sign in as new Inter player from Spurs.



🎥 @fcin1908it pic.twitter.com/wAkNeFUT2a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Именно Фабрицио Романо, който в средата на седмицата сподели новината за привличането на играча от страна на гранда на Ботуша, сега публикува видео в канала си в социалната мрежа Х как Спенс слиза от автомобил и маха на първите фенове и журналисти, дошли да го посрещнат в Северна Италия.

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Спенс пристига в Интер от Тотнъм, като според предварителната информация “нерадзурите” ще извадят 35 млн. евро от клубната си каса за сделката с “шпорите”.

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