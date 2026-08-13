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Лацио връща Икарди в Италия

  • 13 авг 2026 | 02:18
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Лацио връща Икарди в Италия

Ръководството на Лацио се е свързало с Мауро Икарди, за да проучи възможността за неговото завръщане в Серия "А", твърди „Скай Спорт Италия“. Договорът на аржентинския нападател с Галатасарай изтече и той вече е свободен да преговаря с други клубове.

Известно е, че „бианкочелестите“ търсят нов централен нападател, но разполагат с ограничен бюджет, поради което се оглеждат предимно за играчи без трансферна сума.

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"Орлите“ вече са осъществили контакт с антуража на футболиста, за да се информират за неговите финансови изисквания. Основна пречка пред евентуална сделка е желанието на Икарди да изчака оферта от отбор, който участва в Шампионската лига. Въпреки това, той може да бъде убеден да промени решението си, ако му бъде гарантирано редовно игрово време.

Аржентинецът има впечатляваща статистика в италианския елит, където е отбелязал 121 гола и е направил 31 асистенции в 219 мача.

През ноември 2024 г. той скъса предна кръстна връзка на коляното си, но въпреки тежката контузия, успя да допринесе с 16 гола в 47 мача за Галатасарай през миналия сезон.

33-годишният аржентински национал познава отлично италианския футбол. Той пристигна в Сампдория през 2011 г. от младежката академия на Барселона. През 2013 г. беше продаден на Интер за 13 млн. евро, а през 2019 г. премина в Пари Сен Жермен. Икарди продължи кариерата си в Галатасарай от 2022 г.

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Снимки: Gettyimages

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