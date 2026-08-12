Интер договори трансфери с Тотнъм и Лацио

От Интер днес са постигнали споразумения по два различни трансфера - един входящ и един изходящ, съобщават водещите италиански журналисти. Става въпрос за привличането на крайния защитник Джед Спенс от Тотнъм и за преотстъпването на халфа Давиде Фратези в Лацио.

Интер ще се пробва за халф на Ливърпул, след като намери купувач на Фратези

Според Фабрицио Романо трансферната сума за бека на “шпорите” е 31,5 млн. евро, докато Николо Скира посочва малко по-различна цена: 30+4 млн. евро. Също така той разкрива, че договорът на Спенс ще бъде за пет сезона при заплата от 3 млн. евро на сезон. Тотнъм купи английския национал от Мидълзбро за около 15 млн. евро преди четири години. Първоначално той беше преотстъпван в три различни отбора: Рен, Лийдс и Дженоа, но през последните два сезона се наложи в състава на лондончани. Така 26-годишният играч натрупа общо 85 мача за тях, а на Мондиал 2026 взе участие и в осемте мача на Англия, оставяйки отлични впечатления.

🚨⚫️🔵 Djed Spence to Inter, here we go! Verbal agreement in place now with Tottenham for England RWB.



Transfer fee worth €31.5m.



Full agreement also with Spence who wanted the move as revealed over recent days. Deal in place. pic.twitter.com/i4SS7Ngb0d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Междувременно, Лацио ще плати 1 млн. евро за наема на Фратези, в който има опция за закупуване в размер на 14 млн. евро. Според Джанлука Ди Марцио тя може да стане задължителна, ако “орлите” завършат поне на 12-о място в Серия "А" през новия сезон. Самият играч също е дал съгласието си за този трансфер, като Интер ще запази 50% от следващата негова продажба. Така италианският национал ще си тръгне след три сезона в миланския гранд, който плати на Сасуоло около 32 млн. евро за него. През това време полузащитникът изигра общо 122 мача с 15 гола и 12 асистенции.

🚨🔵⚪️ Lazio reach verbal agreement with Inter for Davide Frattesi at €1m loan fee and €14m buy option clause to become mandatory under certain conditions.



Agreement also with the player, formal steps to follow then here we go.



Inter also mantain sell-on clause. pic.twitter.com/PbGxbMeEuM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google