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Интер договори трансфери с Тотнъм и Лацио

  • 12 авг 2026 | 17:30
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Интер договори трансфери с Тотнъм и Лацио

От Интер днес са постигнали споразумения по два различни трансфера - един входящ и един изходящ, съобщават водещите италиански журналисти. Става въпрос за привличането на крайния защитник Джед Спенс от Тотнъм и за преотстъпването на халфа Давиде Фратези в Лацио.

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Според Фабрицио Романо трансферната сума за бека на “шпорите” е 31,5 млн. евро, докато Николо Скира посочва малко по-различна цена: 30+4 млн. евро. Също така той разкрива, че договорът на Спенс ще бъде за пет сезона при заплата от 3 млн. евро на сезон. Тотнъм купи английския национал от Мидълзбро за около 15 млн. евро преди четири години. Първоначално той беше преотстъпван в три различни отбора: Рен, Лийдс и Дженоа, но през последните два сезона се наложи в състава на лондончани. Така 26-годишният играч натрупа общо 85 мача за тях, а на Мондиал 2026 взе участие и в осемте мача на Англия, оставяйки отлични впечатления.

Междувременно, Лацио ще плати 1 млн. евро за наема на Фратези, в който има опция за закупуване в размер на 14 млн. евро. Според Джанлука Ди Марцио тя може да стане задължителна, ако “орлите” завършат поне на 12-о място в Серия "А" през новия сезон. Самият играч също е дал съгласието си за този трансфер, като Интер ще запази 50% от следващата негова продажба. Така италианският национал ще си тръгне след три сезона в миланския гранд, който плати на Сасуоло около 32 млн. евро за него. През това време полузащитникът изигра общо 122 мача с 15 гола и 12 асистенции.

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