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  3. Интер ще се пробва за халф на Ливърпул, след като намери купувач на Фратези

Интер ще се пробва за халф на Ливърпул, след като намери купувач на Фратези

  • 12 авг 2026 | 12:21
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Интер ще се пробва за халф на Ливърпул, след като намери купувач на Фратези

В Интер продължават да се надяват на привличането на халфа на Ливърпул Къртис Джоунс, съобщава Фабрицио Романо.

Италианският шампион е убеден, че би могъл да се споразумее с мърсисайдци за 35 млн. евро, след като полузащитникът е приоритетна трансферна цел още от май. Както е известно, по-рано през лятото “нерадзурите” не успяха да се договорят с Ливърпул. Въпреки това те със сигурност ще направят нов опит за Джоунс, като това ще стане след раздялата с Давиде Фратези.

Междувременно, Джанлука Ди Марцио пише, че новият клуб на италианския национал най-вероятно ще бъде Лацио. Оттам преговарят с Интер за сделка, която ще бъде оформена като наем с опция за закупуване, която може да се превърне в задължителна. Освен това миланският гранд ще запази процент от следващата продажба на 26-годишния играч. Романо добавя, че стойността на предложението на “орлите” е 15 млн. евро.

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