Интер ще се пробва за халф на Ливърпул, след като намери купувач на Фратези

В Интер продължават да се надяват на привличането на халфа на Ливърпул Къртис Джоунс, съобщава Фабрицио Романо.

Италианският шампион е убеден, че би могъл да се споразумее с мърсисайдци за 35 млн. евро, след като полузащитникът е приоритетна трансферна цел още от май. Както е известно, по-рано през лятото “нерадзурите” не успяха да се договорят с Ливърпул. Въпреки това те със сигурност ще направят нов опит за Джоунс, като това ще стане след раздялата с Давиде Фратези.

🚨⚫️🔵 Inter mantain Curtis Jones as priority target since May and now feel deal could happen with Liverpool at €35m fee.



There’s still no green light to new bid until Davide Frattesi’s exit but Inter definitely will try again for Curtis before the window ends. pic.twitter.com/8U0KPWsc7G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Междувременно, Джанлука Ди Марцио пише, че новият клуб на италианския национал най-вероятно ще бъде Лацио. Оттам преговарят с Интер за сделка, която ще бъде оформена като наем с опция за закупуване, която може да се превърне в задължителна. Освен това миланският гранд ще запази процент от следващата продажба на 26-годишния играч. Романо добавя, че стойността на предложението на “орлите” е 15 млн. евро.

🚨🔵⚪️ Lazio are close to reaching an agreement with Inter for Davide Frattesi after new bid sent this morning.



Proposal now worth €15m package between loan fee and buy clause to become mandatory.



Key detail now: how to activate obligation to buy clause. 🦅 pic.twitter.com/QC5AeXyFHo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

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