Брахими: Давам всичко от себе си на всяка една позиция

Мохамед Брахими не скри радостта си след продължаването на ЦСКА към плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа. „Червените“ си гарантираха европейски мачове до декември с елиминирането на Макаби (Тел Авив) с общ резултат 4:3 от двете срещи.

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

„Много съм щастлив, че ще играем в европейските клубни турнири. Това беше целта на клуба и на червеното ни семейство. Христо Янев ми каза да вляза игра със самочувствие и да помогна на отбора. Благодаря на всички. Жена ми ми написа съобщение, че е видяла как феновете се държат с мен. Давам всички от себе си на всяка една позиция. Не ме подценявайте. Всички сме заедно, когато бием или играем лошо“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google