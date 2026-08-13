Треньорът на Макаби (Тел Авив): Разочаровани сме! Много малко не ни достигна

Наставникът на Макаби (Тел Авив) Кени Милър не скри разочарованието си след отпадането от Лига Европа. Неговият отбор победи с 3:1 ЦСКА в реванша от третия квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир, но с общ резултат 3:4 беше отстранен от "армейците".

"Изключително удовлетворен съм от представянето ни тази вечер. Много малко не ни достигна да обърнем резултата. Имахме много добри шансове. Не загубихме вяра, въпреки отрицателния резултат, от който трябваше да започнем. Играхме според плана и тактиката ни. Показахме, че се справяме добре с предизвикателствата, пред които бяхме поставени. Изпитвам разочарование от крайния резултат, защото не успяхме да продължим напред. Представянето на отбора показва към какво трябва да се стремим и е пример за играта ни в бъдеще.

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Не бих могъл да кажа, че бяхме изненадани по някакъв начин. И в двата мача показахме, че бяхме подготвени. И при четирите гола, които допуснахме, и сами изиграхме роля при загубата на владение на топката. Днес излязохме със смелост. Играхме така, както планирахме. Въпреки разочарованието от резултата, мога да кажа, че се представихме добре.

Започваме да се готвим за следващата седмица. Искаме да бъдем достатъчно подготвени. Основната ни цел е да играем в евротурнирите.

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Футболът е страст. Знаехме, че феновете на ЦСКА ще очакват техният отбор да продължи напред. Ние, като гостуващ отбор, бяхме задължени да се подготвим за това. Да приглушим тази силна тълпа и да се съсредоточим върху нашето представяне. Енергията, която имаше от трибуните, зареди и нас. Борихме се до последния съдийски сигнал, окрилени малко от феновете по трибуните", каза Милър.

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