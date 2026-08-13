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ЦСКА потрепери, но се добра до плейофа за Лига Европа – на живо след 1:3 срещу Макаби
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  3. Стефано Сенси: Най-важното е, че сме в следващия кръг

Стефано Сенси: Най-важното е, че сме в следващия кръг

  • 13 авг 2026 | 23:18
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Звездата на ЦСКА Стефано Сенси, който отбеляза единственото, но много важно попадение срещу Макаби (Тел Авив) при загубата с 1:3, сподели мнението си след края на драматичния двубой. Италианският полузащитник заяви, че "червените" са очаквали труден реванш след успеха с 3:0 преди седмица в Грузия.

"Знаехме, че реваншът ще е труден. Те са много добър отбор, с качествени играчи. Изиграхме нашите два мача срещу тях. Имаше моменти, в които страдахме. Най-важното е, че преминахме през Макаби и сме в следващия кръг.

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой
ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

Те трябваше да се върнат след изоставане с три гола, нямаше какво да губят. Знаехме, че това може да стане. Бяхме готови да изиграем този мач, да влизаме в битки, за да постигнем това нещо.

Бях изключително щастлив след гола. Най-вече заради отбора, защото бяхме в трудна ситуация. Те ни атакуваха много добре. Единственото лошо е, че ни вкараха гол много скоро след това. Това е футболът, част от играта е. Изключително щастливи сме, че продължаваме напред.

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Нашите фенове са страхотни. Те създават невероятна атмосфера, така беше и днес. Благодарим им. Изключително щастливи сме, че имаме такива страхотни фенове.

Приоритет сега е да опитаме да се преборим да бъдем част от Лига Европа. Мисля, че го можем. Ние сме страхотен отбор, имаме много добри футболисти. В неделя играем в шампионата, трябва да се възстановим. Ще бъде трудно срещу ОФИ Крит. Най-важното е, че продължаваме напред, защото го заслужавахме", каза Сенси.

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