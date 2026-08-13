Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев поздрави всички в клуба след продължаването на отбора към плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа. Днес „червените“ отстъпиха на Макаби (Тел Авив) с 1:3, но с общ резултат 4:3 продължават напред и си гарантираха мачове в европейските клубни турнири до декември.

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„Положителни емоции. За нас това е голям успех и няма смисъл да го крием. Спомням си къде бяхме преди година и виждам къде ще сме така. Поздравявам клуба, поздравявам отбора и всички тези, които вярваха в нас. Поздравявам и собственика на клуба. Имахме за цел ЦСКА да играе в Европа, колкото и невероятно да звучи това. Продължихме напред. Там изиграхме много силен мач, а тук Макаби ни надигра в някои аспекти. Това е мач, в който всички ние можем да трупаме опит и да видим къде можем да се поправим. Искам да поздравя всички хора, които обичат ЦСКА. Всички ние се трудихме много, за да стигнем тук.

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Знаехме, че Сенси е силен футболисти и се борихме много, за да бъде при нас. Усилията на всички направиха така да имаме този силен отбор. Досега не съм имал възможност да гледам ОФИ Крит. Цялата ни енергия беше насочена в това да отстраним Макаби. Видя се днес на терена, че техният опит е по-голям от нашия и има какво да учим. Искам да се порадваме на това, което направихме. След това ще подредим плана си към това какво предстои. Правим всичко възможно да подобряваме качеството на отбора и да бъдем по-силни“.

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