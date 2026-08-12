Барселона покачи офертата си за Родри

От Барселона са повишили предложението си към Манчестър Сити за халфа Родри, съобщава Фабрицио Романо.
Както е известно, първата оферта в размер на 45+10 млн. евро беше отхвърлена. Така новото предложение на испанския шампион е на стойност 60 млн. евро плюс бонуси. “Гражданите” обаче продължават да настояват да получат 80 млн. евро. Въпреки това на “Камп Ноу” са уверени, че ще успеят да стигнат до споразумение, като това може да стане за сума по средата. В такъв случай ключова роля ще имат бонусите.
Междувременно, Николо Скира пише, че преговорите между двата клуба са на финалната фаза и че сделката може да стане факт още тази сезмица за 60-70 млн. евро. Той също така примпомня, че Родри вече се е разбрал за четиригодишен договор при заплата от 15 млн. евро на сезон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages