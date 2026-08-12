Барселона покачи офертата си за Родри

От Барселона са повишили предложението си към Манчестър Сити за халфа Родри, съобщава Фабрицио Романо.

Както е известно, първата оферта в размер на 45+10 млн. евро беше отхвърлена. Така новото предложение на испанския шампион е на стойност 60 млн. евро плюс бонуси. “Гражданите” обаче продължават да настояват да получат 80 млн. евро. Въпреки това на “Камп Ноу” са уверени, че ще успеят да стигнат до споразумение, като това може да стане за сума по средата. В такъв случай ключова роля ще имат бонусите.

🚨🔵🔴 Barcelona have already made new verbal proposal to Manchester City for Rodri worth €60m with add-ons.



Man City insist on €80m valuation to sell Rodri, Barça remain confident to close.



Half way between €60m bid and €80m can be the solution, with add-ons key. pic.twitter.com/9MSyTf0luZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Междувременно, Николо Скира пише, че преговорите между двата клуба са на финалната фаза и че сделката може да стане факт още тази сезмица за 60-70 млн. евро. Той също така примпомня, че Родри вече се е разбрал за четиригодишен договор при заплата от 15 млн. евро на сезон.

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Снимки: Gettyimages