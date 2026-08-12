Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона покачи офертата си за Родри

Барселона покачи офертата си за Родри

  • 12 авг 2026 | 11:54
  • 726
  • 0
Барселона покачи офертата си за Родри

От Барселона са повишили предложението си към Манчестър Сити за халфа Родри, съобщава Фабрицио Романо.

Както е известно, първата оферта в размер на 45+10 млн. евро беше отхвърлена. Така новото предложение на испанския шампион е на стойност 60 млн. евро плюс бонуси. “Гражданите” обаче продължават да настояват да получат 80 млн. евро. Въпреки това на “Камп Ноу” са уверени, че ще успеят да стигнат до споразумение, като това може да стане за сума по средата. В такъв случай ключова роля ще имат бонусите.

Междувременно, Николо Скира пише, че преговорите между двата клуба са на финалната фаза и че сделката може да стане факт още тази сезмица за 60-70 млн. евро. Той също така примпомня, че Родри вече се е разбрал за четиригодишен договор при заплата от 15 млн. евро на сезон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

  • 12 авг 2026 | 10:56
  • 857
  • 0
Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 334
  • 0
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 10:46
  • 668
  • 0
Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

  • 12 авг 2026 | 10:43
  • 2462
  • 0
ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

  • 12 авг 2026 | 07:49
  • 8866
  • 2
Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

  • 12 авг 2026 | 07:30
  • 5674
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 24491
  • 30
Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
  • 3856
  • 7
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 3811
  • 4
Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 10469
  • 9
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 23999
  • 37
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 12332
  • 5