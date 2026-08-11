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  3. Промени на вратарския пост в Барселона, Жоан Гарсия с нов номер

Промени на вратарския пост в Барселона, Жоан Гарсия с нов номер

  • 11 авг 2026 | 13:14
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Промени на вратарския пост в Барселона, Жоан Гарсия с нов номер

Вратарят на Барселона Жоан Гарсия вече официално е картотекиран в Ла Лига, като ще носи и нов номер на гърба си. Стражът от Салент ще играе с номер 1 през този сезон, който бе освободен от Марк-Андре тер Стеген след преминаването му под наем в Аякс. От своя страна, Войчех Шчесни, който носеше номер 25 от пристигането си в Барселона, ще вземе номер 13, освободен от световния шампион, който се завърна към тренировките миналата неделя.

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Регистрацията на Жоан Гарсия тази година няма нищо общо със ситуацията от миналия сезон, когато Барса финализира процедурата в последния възможен момент. Тогава каталунският клуб регистрира вратаря в Ла Лига в деня на първия мач срещу Майорка, в който 25-годишният страж направи своя официален дебют със синьо-червената фланелка.

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Картотекирането му тогава стана възможно благодарение на контузията в кръста на Тер Стеген. Медицинската комисия на Ла Лига определи, че физическите проблеми на германеца отговарят на критериите за дългосрочна травма, заложени в правилника. Това позволи на Барса да използва част от освободения фонд за заплати, за да регистрира бившия вратар на Еспаньол.

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Снимки: Gettyimages

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