Футболист на Барселона ще претърпи операция

Крилото на Барселона Рууни Барджи ще претърпи операция след скъсването на предна кръстна връзка на дясното коляно, съобщиха от испанския клуб.

Рууни Барджи получи тежка контузия, която обърка всички планове за него

От Барселона заявиха, че Барджи ще се подложи на операция през следващите дни, но не дадоха конкретен график за възстановяването на футболиста. Шведският национал се контузи по време на тренировката на каталунския гранд в понеделник. Според информации в медиите Барселона преговарял за отдаване под наем на 20-годишния талант на друг клуб.

❗️ INJURY NEWS



First-team player Roony Bardghji has suffered a rupture of the anterior cruciate ligament in his right knee.



The player will undergo surgery in the coming days. pic.twitter.com/Oo8ZHFNDgP — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2026

Барджи пристигна в Испания през миналата година от тима на Копенхаген и през сезон 2025/26 записа 28 мача, в които отбеляза 2 гола и направи 4 асистенции. Крилото има договор с Барселона до 2029 година. При неговия трансфер каталунците отбелязаха, че развитието му е било временно възпрепятствано от контузия на коляното, която го е отстранила от игра за почти година. Барджи спечели три титли в датското първенство и две Купи на Дания с отбора на Копенхаген.

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Снимки: Gettyimages