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  3. Наполи започна преговори с Челси за Бадиашил

Наполи започна преговори с Челси за Бадиашил

  • 11 авг 2026 | 11:56
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Наполи започна преговори с Челси за Бадиашил

Наполи води директни преговори с Челси за евентуалния трансфер на Беноа Бадиашил. 25-годишният французин може да стане поредния централен защитник, който напусна “Стамфорд Бридж” през това лято. Трево Чалоба вече бе продаден на Комо, а същевременно Челси привлече Максенс Лакроа от Кристъл Палас.

Според “Скай спортс” Чаби Алонсо ще разчита на Ливай Колуил, Тосин Адарабиойо, Уесли Фофана и Максенс Лакроа, така че Бадиашил не влиза в плановете на испанския мениджър. Все още не е ясно дали Аксел Дисаси, Мамаду Сар и Аарон Анселмино също ще напуснат през това лято.

Самият Бадиашил вече се е разбрал с Наполи за личните си условия. Според “Гадзета дело Спорт” двата клуба обсъждат формула с наем на стойност три милиона евро плюс опция за закупуване срещу 15 милиона, като лондончани искат тази опция да бъде задължителна.

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