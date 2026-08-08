Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Официално: Рома най-после преподписа с още един от своите лидери

Официално: Рома най-после преподписа с още един от своите лидери

  • 8 авг 2026 | 14:53
  • 1646
  • 0
Официално: Рома най-после преподписа с още един от своите лидери

От Рома най-после обявиха новия договор на атакуващия халф Лоренцо Пелегрини. Клубът не разкрива никакви подробности, но според Николо Скира споразумението е за 1+1 години при заплата от 2,5 млн. евро на сезон.

Рома и Пелегрини постигнаха споразумение за нов договор
Рома и Пелегрини постигнаха споразумение за нов договор

Предишният контракт на Пелегрини изтече в края на юни, но двете страни все пак се договориха престоят му на “Олимпико” да продължи. 30-годишният играч е юноша именно на Рома, като дълго време дори беше капитан на тима до миналото лято. След като през 2017-а беше върнат обратно от Сасуоло, където прекара две години, офанзивният футболист е записал 349 мача с 62 гола и 63 асистенции. Освен това той има 37 мача с шест попадения и две голови подавания за националния тим на Италия.

През миналия месец “вълците” подновиха договорите и на другите трима основни футболисти - Пауло Дибала, Браян Кристанте и Джанлука Манчини, но не успяха да удължат този на Мехмет Зеки Челик, който премина като свободен агент в Ювентус.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1477
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5768
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8341
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2806
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1540
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4528
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда

Дунав 0:0 Арда

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 5727
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 20470
  • 86
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 44193
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20758
  • 52
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19707
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12979
  • 30