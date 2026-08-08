Официално: Рома най-после преподписа с още един от своите лидери

От Рома най-после обявиха новия договор на атакуващия халф Лоренцо Пелегрини. Клубът не разкрива никакви подробности, но според Николо Скира споразумението е за 1+1 години при заплата от 2,5 млн. евро на сезон.

Рома и Пелегрини постигнаха споразумение за нов договор

Предишният контракт на Пелегрини изтече в края на юни, но двете страни все пак се договориха престоят му на “Олимпико” да продължи. 30-годишният играч е юноша именно на Рома, като дълго време дори беше капитан на тима до миналото лято. След като през 2017-а беше върнат обратно от Сасуоло, където прекара две години, офанзивният футболист е записал 349 мача с 62 гола и 63 асистенции. Освен това той има 37 мача с шест попадения и две голови подавания за националния тим на Италия.

През миналия месец “вълците” подновиха договорите и на другите трима основни футболисти - Пауло Дибала, Браян Кристанте и Джанлука Манчини, но не успяха да удължат този на Мехмет Зеки Челик, който премина като свободен агент в Ювентус.

Pelle is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/LX6nov8DnD — AS Roma English (@ASRomaEN) August 8, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google