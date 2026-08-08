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Ново тежко поражение за Рома от британски съперник

  • 8 авг 2026 | 19:43
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Ново тежко поражение за Рома от британски съперник

Отборът на Брайтън спечели с убедителното 3:0 днешната си контрола с гостуващия Рома. Така “вълците” претърпяха второ тежко поражение от британски съперник през това лято, след като загубиха с 1:4 от Кардиф Сити.

Тежка загуба на Рома в Кардиф
Тежка загуба на Рома в Кардиф

“Чайките” заслужено стигнаха до успеха, след като доминираха както в притежанието на топката, така и в създаването на голови положения. В 29-ата минута Жоржиньо Рютер откри резултата със страхотен шут от границата на наказателното поле. В 40-ата минута Ясин Аяри се разписа от същата позиция с удар по земя. В 49-ата минута именно шведският национал оформи крайния резултат със силен удар, като асистенцията беше дело на Рютер.

След седмица Брайтън ще премери сили с друг италиански противник - Болоня, докато в същия ден Рома ще се изправи срещу Борусия (Дортмунд).

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Снимки: Imago

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