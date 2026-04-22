Челси уволни Росиниър след едва 107 дни начело на клуба

Челси уволни досегашния мениджър на тима Лиър Росиниър след едва 107 дни начало на тима, информираха от клуба. Наставникът на резервния отбор Калъм Макфарлън ще застане начело на тима за полуфиналния сблъсък за ФА Къп с Лийдс през уикенда, както и до края на сезона, допълниха в позицията на “сините”. Именно Макфарлън бе начело на лондончани и във времето след освобождаването на Енцо Мареска в началото на януари.

Лиъм Росиниър бе назначен начело на Челси в средата на първия месец от годината след изненадващата раздяла с италианеца. Тогава той пристигна от Страсбург и подписа договор за шест сезона, но след по-малко от половин сезон ще напусне “Стамфорд Бридж”. Решението на ръководството бе взето по-рано днес, а причина за това е колебливото представяне на отбора под негово ръководство. Вчера “сините” допуснаха пето поредно поражение в Премиър лийг, което до голяма степен почти унищожи надеждите на отбора за класиране в зона Шампионска лига през следващата кампания.

Снимки: Gettyimages