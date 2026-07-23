Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Барселона официализира втория си входящ трансфер за ля тото, като и той е на офанзивен играч: Карим Адейеми. 24-годишният германец идва от Борусия (Дортмунд) срещу 22+7 млн. евро. Договорът му с шампионите е за пет сезона.

Преди него каталунците се подсилиха с Антъни Гордън от Нюкасъл.

Адейеми, син на румънка и нигериец, е истински „куршум“. „Скоростта е най-голямата ми сила“, признава самият той, като е способен да пробяга 30 метра за 3,78 секунди. През 2023 г. той дори счупи рекорда за скорост в Бундеслигата, регистрирайки пикова стойност от 36,65 км/ч. „Имаме огромно доверие в неговите единоборства. Той просто лети“, споделя бившият му съотборник, а сега съперник, Джуд Белингам.

Експлозивността му го превръща в изключително опасен футболист както с топка, така и без нея. Той се измъква умело, като атакува празните пространства зад гърба на защитата, и е много полезен при преходите от защита в атака. Адейеми притежава висока честота на крачката и сменя рязко посоката. В ограничени пространства или при игра с гръб към вратата обаче му е по-трудно. Той не отговаря на типичния за Барселона профил на комбинативен играч.

Друго качество на Адейеми, което заслужава внимание, е неговата универсалност. Той може да играе на всяка позиция в атака. Започва кариерата си като централен нападател, но постепенно се налага като крило – както отляво, така и отдясно. Дори е използван като втори нападател. В последно време изглежда, че се чувства най-комфортно, когато играе отдясно, навлизайки навътре към по-удобния си крак.

Статистиката му при головете е забележителна. За Борусия Дортмунд и Залцбург той е отбелязал 69 гола и е дал 49 асистенции за 12 492 минути, което прави средно по едно голово участие на всеки 105,8 минути. Коефициентът му на реализация (16,6%) също е повече от приемлив. Често се появява изненадващо, за да атакува втората греда.

Въпреки това остава усещането, че той създава повече положения, отколкото реализира. Притежава мощ, но му липсва контрол при взимането на решения – както при избора на удар, така и при дрибъл или центриране.

Факт е, че играе на приливи и отливи. Той е футболист, който ту се появява, ту изчезва – дори от титулярния състав – без ясна причина. Това непостоянство в представянето му е носило критики, както и склонността му да получава картони: той има 27 жълти картона в 146 мача за „жълто-черните“.

Трябва да се каже, че извън терена той също си е изградил репутация на бунтар. В Германия се говореше за проблеми с дисциплината като причина за напускането му на Байерн през 2012 г., когато е бил на 10 години. Адейеми обаче има друга версия: „Родителите на съотборниците ми просто ми завиждаха“.

Наскоро, през ноември 2025 г., той се замеси в друг шумен скандал. Германският национал получи глоба от 450 000 евро, след като полицията откри бокс и електрошок в негово притежание. Играчът се защити с твърдението, че и двата предмета са дошли от „мистериозна кутия“, поръчана през „ТикТок“.

Borussia Dortmund und der @FCBarcelona haben sich auf einen sofortigen Transfer von Karim Adeyemi verständigt.



Danke für vier Jahre in Schwarzgelb, Karim! Wir wünschen Dir nur das Beste für die Zukunft! 💛 pic.twitter.com/BQj2rYKKNr — Borussia Dortmund (@BVB) July 23, 2026

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