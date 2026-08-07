Напусналият Арсенал Томиясу има нов клуб в Премиър лийг

Шампионът в Лига на конференциите Кристъл Палас финализира привличането на японския национал Такехиро Томиясу със свободен трансфер. 27-годишният защитник се присъединява към клуба след успешен пробен период и става второто лятно попълнение на мениджъра Пиер Саж след Оскар Мингеса.
Томиясу, който може да играе както като краен, така и като централен защитник, прекара четири години в Арсенал. Бранителят прекрати договора си с "топчиите" през юли 2025, после няколко месеца не игра, а след това изкара втората половина на миналия сезон в Аякс под наем и беше част от състава на Япония на Световното първенство това лято.
На международно ниво Томиясу има 46 мача за страната си до момента. Той ще носи фланелката с номер 17 за „орлите“.
“Нямам търпение да започна да играя за Кристъл Палас. Този клуб е в силен период, спечелвайки три трофея за два сезона. Тук е мястото, където исках да бъда“, заяви японецът.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google