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Напусналият Арсенал Томиясу има нов клуб в Премиър лийг

  • 7 авг 2026 | 17:54
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Напусналият Арсенал Томиясу има нов клуб в Премиър лийг

Шампионът в Лига на конференциите Кристъл Палас финализира привличането на японския национал Такехиро Томиясу със свободен трансфер. 27-годишният защитник се присъединява към клуба след успешен пробен период и става второто лятно попълнение на мениджъра Пиер Саж след Оскар Мингеса.

Томиясу, който може да играе както като краен, така и като централен защитник, прекара четири години в Арсенал. Бранителят прекрати договора си с "топчиите" през юли 2025, после няколко месеца не игра, а след това изкара втората половина на миналия сезон в Аякс под наем и беше част от състава на Япония на Световното първенство това лято.

На международно ниво Томиясу има 46 мача за страната си до момента. Той ще носи фланелката с номер 17 за „орлите“.

“Нямам търпение да започна да играя за Кристъл Палас. Този клуб е в силен период, спечелвайки три трофея за два сезона. Тук е мястото, където исках да бъда“, заяви японецът.

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