Луис Енрике след тежката загуба на ПСЖ: Не е резултат, който бихме искали, но е нормално всеки да е мотивиран срещу нас

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике логично не бе особено щастлив, но и не прави особено трагедии след тежката загуба с 0:3 на европейския клубен шампион от Майорка на старта на лятната подготовка. Французите играха без доста от големите си звезди като Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брадли Баркола, Уорън Заир-Емери, Фабиан Руис, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и други.
Майорка направи за смях шампиона на Европа
Пред клубната телевизия Луис Енрике заяви: „Трудно е да се направи точен анализ. Мисля, че изиграхме интересно първо полувреме, но допуснахме грешка при втория гол и това усложни нещата. Въпреки това съм доволен от видяното, видях някои от нашите юноши да играят много добре. Това е мач, който служи за подобряване на физическата ни форма. Резултатът не е този, който бихме искали, но такъв е футболът.“
Испанецът добави: „Когато играеш срещу Пари Сен Жермен, това е мотивация за всеки съперник, което е нормално. Това е първата ни седмица от подготовката и имахме много юноши в състава. Те са много млади играчи и трябва да подчертая тяхното ниво и манталитет. След три дни ни предстои нова контрола. Нормално е, очакваме завръщането на националите, за да видим истинския облик на отбора.“
Програмата на парижани продължава на високи обороти, като още тази събота (8 август) тимът ще се изправи срещу Манчестър Юнайтед на стадион „Улеви“ в Гьотеборг. Само четири дни по-късно – на 12 август (сряда) – за ПСЖ предстои и първият официален голям дуел за сезона: битката за Суперкупата на УЕФА срещу Астън Вила в Залцбург.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago