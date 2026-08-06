Луис Енрике след тежката загуба на ПСЖ: Не е резултат, който бихме искали, но е нормално всеки да е мотивиран срещу нас

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике логично не бе особено щастлив, но и не прави особено трагедии след тежката загуба с 0:3 на европейския клубен шампион от Майорка на старта на лятната подготовка. Французите играха без доста от големите си звезди като Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брадли Баркола, Уорън Заир-Емери, Фабиан Руис, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и други.

Майорка направи за смях шампиона на Европа

Пред клубната телевизия Луис Енрике заяви: „Трудно е да се направи точен анализ. Мисля, че изиграхме интересно първо полувреме, но допуснахме грешка при втория гол и това усложни нещата. Въпреки това съм доволен от видяното, видях някои от нашите юноши да играят много добре. Това е мач, който служи за подобряване на физическата ни форма. Резултатът не е този, който бихме искали, но такъв е футболът.“

Испанецът добави: „Когато играеш срещу Пари Сен Жермен, това е мотивация за всеки съперник, което е нормално. Това е първата ни седмица от подготовката и имахме много юноши в състава. Те са много млади играчи и трябва да подчертая тяхното ниво и манталитет. След три дни ни предстои нова контрола. Нормално е, очакваме завръщането на националите, за да видим истинския облик на отбора.“

Luis Enrique : « Un match pour améliorer notre condition physique » 💬



🗞️ https://t.co/8vjB3Kt7FG pic.twitter.com/krek1Ki5pc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026

Програмата на парижани продължава на високи обороти, като още тази събота (8 август) тимът ще се изправи срещу Манчестър Юнайтед на стадион „Улеви“ в Гьотеборг. Само четири дни по-късно – на 12 август (сряда) – за ПСЖ предстои и първият официален голям дуел за сезона: битката за Суперкупата на УЕФА срещу Астън Вила в Залцбург.

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Снимки: Imago